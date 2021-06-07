«Мировой тренд»: Абрамченко прокомментировала запрет на неперерабатываемый пластик в РФ

Правительство России совместно с представителями бизнеса разработали дорожную карту по постепенному запрету на использование пластика, которые невозможно переработать. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Запрет на неперерабатываемый пластик: Российская Федерация - с климатической и экологической точек зрения, повестки, политики - здесь в мировом тренде. Мы (правительство РФ. - Прим. ред.) вместе с бизнесом разработали большую дорожную карту по корректировке расширенной ответственности производителей и импортеров, и туда заложили это мероприятие - трудноизвлекаемые материалы и неперерабатываемый пластик, постепенный запрет их использования в Российской Федерации», - заявила «Звезде» вице-премьер.

Ранее Абрамченко заявила, что в правительстве России не рассматривают возможность введения запрета на производство жизненно необходимых товаров даже в том случае, если их будет невозможно перерабатывать. Одним из пунктов, который очень волнует потребителей, являются детские подгузники.