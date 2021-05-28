Зеленский намерен переговорить с Байденом до встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с лидером США Джо Байденом перед его встречей с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил замглавы украинского МИД Евгений Енин.

«Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов этих контактов», - сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о подготовке к ожидаемой встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Россия позитивно оценила предложение Байдена провести встречу в верхах.