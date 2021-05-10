Американские десантники получили травмы при высадке на учениях в Эстонии

Десять американских десантников были доставлены в больницу с легкими травмами после того, как неудачно приземлились на учениях Swift Response в Эстонии. Военнослужащие 82-й дивизии ВДВ США в составе около 600 человек десантировались на аэродром Нурмси в Ярваском уезде. Вместе с ними на территорию прибалтийской страны также было сброшено снаряжение и боевая техника.

По словам пресс-атташе американского посольства в Таллине, произошедший досадный инцидент не является чем-то необычным для части воздушных операций.

«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к службе», - цитирует Марка Нейлора Postimees.

Как подтвердили военные из Эстонии, большинство десантников из США приступили к учениям сразу после десятичасового перелета с военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине. За десантированием американских военнослужащих наблюдала приехавшая специально в Нурмси президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Начавшиеся 5 мая, учения Swift Response продлятся в Эстонии 10 дней. Около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании будут отрабатывать защиту страны в кризисной ситуации. В маневрах также задействованы более 20 самолетов и 25 вертолетов.