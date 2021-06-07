Тысячи креветок выбросило на пляж на Филиппинах

Жители города Лусон на Филиппинах опубликовали фотографии странного явления - на пляж выбросило тысячи мелких креветок. На кадрах видно, что территория у моря полностью усыпана телами морских животных. О причинах явления на данный момент ничего не известно.

«Креветок выбросило на пляж города Лусон, провинция Касигуран. На данный момент неизвестно, почему случилось то, что случилось», - говорится в Facebook научного сайта Extreme Weather World.

В мае в районе дачного поселка Нечаевка Корсаковского района на берег залива Анива выбросило штормом огромное количество икры. Такое явление, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди.