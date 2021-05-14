«Вывозят икру машинами»: жители Сахалина собирают икру лопатами

В районе дачного поселка Нечаевка Корсаковского района на берег залива Анива выбросило штормом огромное количество икры. Ранее косяки сельди отметали икру в прибрежной зоне. Об этом сообщил сотрудник «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. Ее сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на три километра по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10-15 сантиметров», - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Лисицына в Facebook.

Эколог также отметил, что такое явление, равно как и случаи выбрасывания живой рыбы на берег, является частью жизненного цикла сахалинско-хоккайдской сельди. Это является свидетельством обильных нерестовых подходов данного вида.

Ранее в районе села Горнозаводск на Сахалине на берег выбросило мертвого кита. Эксперты полагают, что этот вид - редкий черный плавун.