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Паромы на реках: инженеры ЮВО совершают «Сплав Победы» на Волгоград

Андрей Аркадьев
15:22 07.06.2021
Сплав посвящен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уникальный переход по рекам из Ростовской области до Волгограда совершают подразделения инженерных войск Южного округа на двух паромах. На одном находится экспозиция инженерной техники, на другом проживает личный состав.

Всего военнослужащим предстоит более 600 километров сплава. По пути они сделают остановки в городах Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в Пятиморске и Волжском Волгоградской области.

Финиш запланирован на 22 июня, в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны под Волгоградом.

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