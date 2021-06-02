Выставка на паромах: инженеры ЮВО прибыли в Белую Калитву в рамках акции «Сплав Победы»

Инженеры Южного военного округа, совершающие сплав, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прибыли в город Белая Калитва, сообщает пресс-служба ЮВО.

Понтоны расположатся в парке культуры и отдыха им. Маяковского, в 10 часов утра начнется демонстрация. На демонстрационном пароме будет представлена выставка вооружения и техники, включая костюм сапера, миноискатели, макеты мин, а жилой паром предназначен для проживания участников сплава.

Для зрителей выступят творческие коллективы, также посетителям прочитают лекции о вкладе военных инженеров в Великую Победу в годы войны.

Военнослужащие переправляются по рекам в рамках акции «Сплав Победы», которая началась 1 июня в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области, а завершится в День памяти и скорби 22 июня - под Волгоградом.

В общей сложности понтонеры пройдут по рекам более 600 километров. По пути они сделают остановки в городах Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в Пятиморске и Волжский Волгоградской области.