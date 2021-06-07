В Москве женщина пострадала при столкновении семи машин

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с участием семи автомобилей, в том числе и одной машины такси. При инциденте пострадала женщина - пассажирка такси. На данный момент ее осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации. Сотрудники ГИБДД ограничили движение по двум полосам шоссе, выясняются обстоятельства произошедшего.

«В 13.47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18, по направлению движения в область, произошло столкновение 7 единиц транспорта, включая один автомобиль "Такси". На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Пассажирку такси осматривают медики, решается вопрос о ее госпитализации. В настоящее время другой информации о пострадавших нет», - говорится в Twitter столичной Госавтоинспекции.

Ранее, 5 мая, в Туве в результате опрокидывания грузовика с пассажирами пострадал двадцать один человек, включая пять детей. Девять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.