В стране и мире Лобовое стекло вдребезги: опубликованы первые кадры с места аварии в Туве Анна Назайкина В результате происшествия пострадал 21 человек, девять были госпитализированы. © Фото: МВД РФ Читайте нас на: Министерство внутренних дел России опубликовало первые кадры с места аварии в Туве, где в результате опрокидывания грузовика с пассажирами пострадал двадцать один человек, включая пять детей. На фотографиях видно, как автомобиль запрокинулся на бок, у него разбилось лобовое стекло. © МВД РФ Как уточнялось ранее, девять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. На месте ДТП работают спасатели и медики, ГИБДД, а также представители районной администрации. © МВД РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика