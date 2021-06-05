Лобовое стекло вдребезги: опубликованы первые кадры с места аварии в Туве
В результате происшествия пострадал 21 человек, девять были госпитализированы.
© Фото: МВД РФ
Министерство внутренних дел России опубликовало первые кадры с места аварии в Туве, где в результате опрокидывания грузовика с пассажирами пострадал двадцать один человек, включая пять детей. На фотографиях видно, как автомобиль запрокинулся на бок, у него разбилось лобовое стекло.
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