Россия поставила военную продукцию в 51 страну в 2020 году

В прошлом году Россия поставила военную технику и вооружение в 51 страну, поддерживаются отношения более чем со 100 странами, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику», - сказал он.

По словам Шугаева, охотнее всего из российской военной техники покупают образцы ВВС и ПВО. Он добавил, что сухопутная и военно-морская техника также пользуется спросом, несмотря на сложившуюся тяжелую конкуренцию.