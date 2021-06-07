Россия поставила военную продукцию в 51 страну в 2020 году
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев также отметил, что объем военно-технического сотрудничества РФ в 2020 году составил более 15 миллиардов долларов.
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ШУГАЕВ
В прошлом году Россия поставила военную технику и вооружение в 51 страну, поддерживаются отношения более чем со 100 странами, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику», - сказал он.
По словам Шугаева, охотнее всего из российской военной техники покупают образцы ВВС и ПВО. Он добавил, что сухопутная и военно-морская техника также пользуется спросом, несмотря на сложившуюся тяжелую конкуренцию.