Шугаев: из российской военной техники охотнее всего покупают образцы ВВС и ПВО
Шугаев добавил, что Россия не оставляет без внимания и продажу сухопутной и военно-морской техники. Она также пользуется спросом, несмотря на сложившуюся тяжелую конкурентную среду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
ШУГАЕВ
Глава ФСВТС заявил, что охотнее всего из российской военной техники покупают образцы ВВС и ПВО.
«Прежде всего, техника, лидирующая у нас - это ВВС и, конечно же, ПВО. Те, которые пользуются самым большим спросом», - отметил он на встрече с Владимиром Путиным.
Шугаев добавил, что Россия не оставляет без внимания и продажу сухопутной и военно-морской техники. Она также пользуется спросом, несмотря на сложившуюся тяжелую конкурентную среду.