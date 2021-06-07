ОПК Шугаев: из российской военной техники охотнее всего покупают образцы ВВС и ПВО Тимур Шерзад Шугаев добавил, что Россия не оставляет без внимания и продажу сухопутной и военно-морской техники. Она также пользуется спросом, несмотря на сложившуюся тяжелую конкурентную среду. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России ШУГАЕВ Читайте нас на: Глава ФСВТС заявил, что охотнее всего из российской военной техники покупают образцы ВВС и ПВО. «Прежде всего, техника, лидирующая у нас - это ВВС и, конечно же, ПВО. Те, которые пользуются самым большим спросом», - отметил он на встрече с Владимиром Путиным. Шугаев добавил, что Россия не оставляет без внимания и продажу сухопутной и военно-морской техники. Она также пользуется спросом, несмотря на сложившуюся тяжелую конкурентную среду. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика