Захарова рассказала, при каком условии возможен диалог России и НАТО

Россия готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации, а также предотвращение инцидентов, однако без привлечения военных специалистов этот диалог будет практически бессмысленным. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла»‎, - написала Захарова в своем Telegram.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о злонамеренных планах Североатлантического альянса в отношении России. Об этом, по его словам, свидетельствует уклонение от ранее взятых на себя обязательств в области безопасности.