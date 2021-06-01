Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Североатлантический альянс имеет злонамеренные планы в отношении России, о чем свидетельствует его уклонение от ранее взятых на себя обязательств в области безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

Он уточнил, что когда Россия требует переподтвердить принцип неделимости безопасности, при котором никто в Европе не должен укреплять свою безопасность в ущерб другим, «они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить».

«Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», - сказал Лавров.

На пресс-конференции глава МИД также пояснил, что Москва готова возобновить контакты в рамках Совета Россия-НАТО.

«Когда нас призывают встречаться с нашими коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность Совета Россия-НАТО, мы говорим: "Да, мы готовы". Пускай, прежде всего, военные начнут разговаривать о том, каковая сейчас ситуация, реальная ситуация на Земле, в том числе, с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 90-х о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов. Это все уже давно забыто и нарушено, и в Прибалтике, и в Норвегии на постоянной основе располагаются силы НАТО», - отметил Лавров.

Москва ожидает, что в Брюсселе согласятся на конкретные предложения России по деэскалации обстановки, которые находятся на рассмотрении уже два года, уточнил министр. Обсуждать же Украину в рамках Совета представители РФ не готовы, так как все, что ранее озвучивалось в подобных форматах, лишь «повторяет публичные заявления, которые натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон», заявил Лавров.