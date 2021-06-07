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В УЕФА рассказали, почему одобрили новую форму украинской сборной на Евро-2020

Алена Миронова
11:14 07.06.2021
Союз европейских футбольных ассоциаций раскрыл «Звезде» причину, согласно которой одобрили новую форму сборной Украины.
В УЕФА рассказали, почему одобрили новую форму украинской сборной на Евро-2020
© Фото: Андрей Павелко, Facebook
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций ответили на письменный запрос «Звезды» по поводу украинской формы на Евро-2020.

«Форма сборной Украины (как и всех других команд) на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки», - ответили в организации.

Напомним, в воскресенье, 6 июня, глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму украинской сборной по футболу, в которой команда собирается принять участие в Евро-2020. Примечательной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изображение Крыма как части Украины на форме является отчаянной художественной акцией.

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