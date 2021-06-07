Через три дня на Севере России увидят кольцеобразное солнечное затмение

Астрономы всего мира еще раз предупредили о редком кольцеобразном солнечном затмении, которое можно будет наблюдать 10 июня. Максимальную его фазу посчастливится увидеть жителям Канады, Северной Америки, северной России, Гренландии и Северного полюса. Жители Великобритании увидят лишь окончание этого редкого явления в виде частичного затмения, когда Луна закроет Солнце только на четверть.

Кольцеобразное солнечное затмение отличается от обычного тем, что Луна, будучи меньше по размеру, не может перекрыть полностью Солнце, и вокруг нее остается видимый светящийся обруч.

«Вместо того чтобы закрывать Солнце полностью, естественный спутник Земли располагается только по его центру, оставляя края светила видимыми, что создает "эффект кольца" на небе», - пишет The Sunday Express.

Полоса кольцеобразной фазы затмения начнется около 9.55 по всемирному времени в провинции Онтарио (Канада). Далее пройдет через Гудзонов пролив в северном направлении до территории Гренландии. Именно там наступит наибольшая фаза затмения. Далее полоса кольцеобразной фазы пройдет через Северный полюс и вступит на территорию России, где затронет Якутию, Чукотский АО, Магаданскую область и Камчатский край. Основные населенные пункты, где можно будет увидеть редкий вид солнечного затмения, - Чокурдах, Белая Гора, Среднеколымск и Зырянка.

Частные фазы затмения будут также частично видны в Европе.