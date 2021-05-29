В РАН рассказали о приближении редчайшего затмения

Россияне 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, а жители Якутии могут запечатлеть кольцеобразное затмение. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

«Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», - отметил Угольников в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, потемнения при затмении ожидать не стоит. Более того, если смотреть на явление под неправильным углом, то наблюдатель его не увидит вовсе. Угольников отметил, что максимум затемнения произойдет в 14:27 по московскому времени.

Ранее россияне увидели в небе сразу два астрономических явления. Первое - большая Луна. Второе - полное лунное затмение, которое могли запечатлеть жители Сибири и Дальнего Востока.