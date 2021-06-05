Китай потребовал от США объяснить вспышку неизвестного вируса незадолго до пандемии
США работают над биологическим оружием, используя опыт японских нацистов из «Отряда 731» времен Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
Заявление последовало в ответ на новые выпады со стороны Вашингтона о якобы искусственном происхождении COVID-19 в лаборатории Уханя. Теперь Китай требует от США объяснить вспышку неизвестного вируса, которая произошла в штате Вирджиния незадолго до пандемии.
Смертельное заболевание, поражающее легкие, фиксировали в основном в окрестностях военной лаборатории «Форт-Детрик». В Китае уверены, там изучают биологическое оружие. По заявлению Пекина, именно туда американцы после Второй мировой войны якобы вывезли ученых из японского нацистского «Отряда 731» - тех самых, которые разрабатывали убийственные вирусы и испытывали их на живых людях.
В МИД Китая призвали допустить международных наблюдателей на базу «Форт-Детрик», а также в американские лаборатории на Украине и в Грузии.