США работают над биологическим оружием, используя опыт японских нацистов из «Отряда 731» времен Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Заявление последовало в ответ на новые выпады со стороны Вашингтона о якобы искусственном происхождении COVID-19 в лаборатории Уханя. Теперь Китай требует от США объяснить вспышку неизвестного вируса, которая произошла в штате Вирджиния незадолго до пандемии.

Смертельное заболевание, поражающее легкие, фиксировали в основном в окрестностях военной лаборатории «Форт-Детрик». В Китае уверены, там изучают биологическое оружие. По заявлению Пекина, именно туда американцы после Второй мировой войны якобы вывезли ученых из японского нацистского «Отряда 731» - тех самых, которые разрабатывали убийственные вирусы и испытывали их на живых людях.

В МИД Китая призвали допустить международных наблюдателей на базу «Форт-Детрик», а также в американские лаборатории на Украине и в Грузии.