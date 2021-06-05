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Китай потребовал от США объяснить вспышку неизвестного вируса незадолго до пандемии

Иван Линдеманн
09:33 05.06.2021
Смертельное заболевание, поражающее легкие, фиксировали в основном в окрестностях военной лаборатории «Форт-Детрик». В Китае уверены, там изучают биологическое оружие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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США работают над биологическим оружием,  используя опыт японских нацистов из «Отряда 731» времен Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Заявление последовало в ответ на новые выпады со стороны Вашингтона о якобы искусственном происхождении COVID-19 в лаборатории Уханя. Теперь Китай требует от США объяснить вспышку неизвестного вируса, которая произошла в штате Вирджиния незадолго до пандемии.

Смертельное заболевание, поражающее легкие, фиксировали в основном в окрестностях военной лаборатории «Форт-Детрик». В Китае уверены, там изучают биологическое оружие. По заявлению Пекина, именно туда американцы после Второй мировой войны якобы вывезли ученых из японского нацистского «Отряда 731» - тех самых, которые разрабатывали убийственные вирусы и испытывали их на живых людях.

В МИД Китая призвали допустить международных наблюдателей на базу «Форт-Детрик», а также в американские лаборатории на Украине и в Грузии. 

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