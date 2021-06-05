Диетолог рассказала о бюджетном варианте здорового питания

Основой правильного и здорового рациона всегда служат овощи и фрукты, однако зимой цена на эти продукты резко вырастает. По мнению диетолога Асият Хачировой, жителям северных широт максимально следует по максимуму использовать летнее время, чтобы пополнить запас витаминов и полезных веществ.

«Летом вся эта зелень дешевеет. Лето – это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево. Также надо делать домашнюю консервацию или заморозку, чтобы снизить расходы на здоровое питание в зимнее время года», – рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Фрукты и овощи для заготовок лучше всего покупать на фермерских рынках – они там и дешевле, и вкуснее, чем в магазинах, добавила она. Помимо этого, траты на зелень, овощи и фрукты можно снизить, если выращивать их дома.

«Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму – это очень здорово спасает. Таким образом вы создаете запас витаминов и сокращаете зимний бюджет на овощи и фрукты, которые потом будут дороже», – резюмировала врач.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала «Звезде», сколько овощей и фруктов необходимо съедать для поддержания здоровья. По ее словам, официальная рекомендация ВОЗ призывает употреблять минимум 400 граммов этих продуктов в день.