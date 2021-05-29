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Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно

Анна Берестовая
03:41 29.05.2021
Диетолог назвала обязательный минимум употребления овощей и фруктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала «Звезде», сколько овощей и фруктов необходимо съедать для поддержания здоровья. По ее словам, официальная рекомендация ВОЗ призывает употреблять минимум 400 граммов этих продуктов в день.

«Если мы говорим про овощи, то минимум две порции - каждая порция не меньше 150 граммов. Это могут быть овощи в свежем виде, это могут быть термически обработанные овощи, овощные супы, гарниры. Но нужно понимать, что в это количество не входит картофель», - обозначила специалист.

Эксперт объяснила, что подобные пропорции были вычислены  в результате проведенных исследований, которые показали, что растительной пищи, овощей и фруктов, должно быть не меньше указанного количества.

«Если человек съедает меньше, повышается риск ожирения, избыточного веса; повышается риск сахарного диабета второго типа, риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск онкологических заболеваний», - указала Круглова.

Употребление овощей и фруктов не меньше нормы, как отметила диетолог, является профилактикой целого ряда заболеваний. Если человек съедает меньше овощей и фруктов в течении дня, то есть риск, что он недополучит питательные вещества, такие как витамин С, калий, пищевые волокна и целый ряд антиоксидантов.

Если овощи и фрукты не употребляются или употребляются в малом количестве, то, вероятно, их нехватка будет компенсироваться другой, более калорийной, пищей.

«Это могут быть, например, какие-то сладкие продукты, содержащие простые углеводы - выпечка, сладости. Это может быть слишком большое содержание крупы как замена, например, овощей», - перечислила эксперт.

Ранее диетолог Ольга Деккер назвала ряд продуктов, наиболее вредных для человека по соотношению белков, жиров и углеводов. Она отметила, что многие из них любимы большим количеством людей благодаря насыщенному вкусу, и объяснила, в каких количествах можно себе позволить подобные лакомства.

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