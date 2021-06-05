В Хабаровском крае перевернулась лодка с 18 туристами

Надувная лодка с 18 туристами перевернулось в Хабаровском крае. В результате происшествия одна женщина погибла. Трагедия произошла вечером 4 июня районе имени Лазо. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Поздним вечером 04 июня 2021 года при сплаве в районе поселка Солонцовый района имени Лазо в 8 км ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна «Рафт» с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате опрокидывания погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что остальные туристы находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура района имени Лазо начала проверку по факту соблюдения требований безопасности при организации сплавов.