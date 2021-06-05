Мурашко перечислил регионы РФ, которые близки к победе над коронавирусом

Некоторые регионы России в настоящее время близки к победе над коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей»,- сказал он РИА Новости на ПМЭФ-2021.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, наименьшие показатели заболеваемости в последнее время фиксируются в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинированных людей в стране много, однако говорить о достаточном для победы над вирусом количестве еще рано.