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В Минздраве оценили долю жителей России с иммунитетом к COVID-19

Иван Линдеманн
06:57 05.06.2021
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сейчас главной задачей является элиминация вируса.
В Минздраве оценили долю жителей России с иммунитетом к COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn globallookpress
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В Министерстве здравоохранения оценили долю россиян, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, таких людей в стране много, однако говорить о достаточном для победы над вирусом количестве еще рано.

«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача – элиминация», - приводит РИА Новости слова министра, которые он озвучил в ходе выступления на полях ПМЭФ.

Ранее Михаил Мурашко в беседе со «Звездой» оценил риск возникновения постковидных заболеваний типа «черной плесени» в России. По словам главы ведомства, уровень санитарной культуры и знаний человека, а также климат, который способствует развитию тех или иных заболеваний, всегда оказывает влияние на развитие таких заболеваний. В Российской Федерации в этом смысле ситуация спокойная.

Кроме того, ранее министр допустил некие послабления коронавирусных ограничений, введенных ранее. По словам главы ведомства, это произойдет после вакцинации 60 процентов населения страны.

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