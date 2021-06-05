В Минздраве оценили долю жителей России с иммунитетом к COVID-19

В Министерстве здравоохранения оценили долю россиян, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, таких людей в стране много, однако говорить о достаточном для победы над вирусом количестве еще рано.

«Сегодня доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача – элиминация», - приводит РИА Новости слова министра, которые он озвучил в ходе выступления на полях ПМЭФ.

Ранее Михаил Мурашко в беседе со «Звездой» оценил риск возникновения постковидных заболеваний типа «черной плесени» в России. По словам главы ведомства, уровень санитарной культуры и знаний человека, а также климат, который способствует развитию тех или иных заболеваний, всегда оказывает влияние на развитие таких заболеваний. В Российской Федерации в этом смысле ситуация спокойная.

Кроме того, ранее министр допустил некие послабления коронавирусных ограничений, введенных ранее. По словам главы ведомства, это произойдет после вакцинации 60 процентов населения страны.