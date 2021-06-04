Мурашко оценил риски возникновения заболеваний типа «черной плесени» в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе со «Звездой» оценил риск возникновения постковидных заболеваний типа «черной плесени» в России.

«Есть те заболевания, которые характерны для каждого региона. Уровень санитарной культуры, уровень знаний человека, климат, который способствует развитию тех или иных заболеваний. В Российской Федерации сегодня спокойная ситуация», - сказал он на ПМЭФ-2021.

Кроме того, министр отметил: нужно помнить, что грибковая инфекция с каждым годом прирастает. По его словам, нужно аккуратно относиться к использованию антибиотиков и применять их только после консультации со специалистом.

«По восстановлению пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, есть очень важный элемент - после перенесенной особенно средней тяжести и тяжелого заболевания необходимо пациентам, имеющим неинфекционные хронические заболевания (артериальную гипертонию, сахарный диабет), обязательно прийти к лечащему врачу, чтобы откорректировать схемы лечения, проверить, насколько стабильны показатели здоровья», - заявил глава ведомства.

Это элемент профилактики тяжелых осложнений и скорейшего выхода из состояния перенесенного заболевания, отметил глава Минздрава.

«С 1 июля мы планируем начать расширенную диспансеризацию. Сейчас идет подготовительный период и оценка всех медицинских организаций по перечням видов исследований. Формируются списки, которые мы будем персонально гражданам предлагать пройти», - сообщил он.

Также Мурашко обратил внимание на важность профилактических осмотров. По его, даже если проблем не будет обнаружено, это «однозначно продлит вам годы жизни».