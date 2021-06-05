В Гидрометцентре предупредили о раннем сезоне смерчей в Черном море

В ближайшее время в акватории Черного моря будут наблюдаться условия для активного образования смерчей. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Обычно смерчи возникают в августе, однако в этом году их стоит ожидать раньше, предупредил метеоролог. Впрочем, до побережья смерчи добраться не должны.

«Смерчи возникают обычно, когда температура воды около +25 °С. Обычно это в августе — сентябре», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее на пляжах Анапы из-за ухудшения погодных условий запретили купаться в море. Причиной запрета стал шторм и усиление ветра над Черным морем.