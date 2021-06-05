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Врач объяснила опасность бесконтрольного приема витаминов

Роман Захаров
05:39 05.06.2021
По словам диетолога Ольги Шмелевой, бесконтрольное употребление витаминно-минеральных комплексов несет в себе определенные риски.
Врач объяснила опасность бесконтрольного приема витаминов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В наши дни очень модным стало употребление синтетических витаминов. Многие люди в погоне за здоровьем и хорошим самочувствием часто бесконтрольно используют в своем рационе питания различные витаминно-минеральные комплексы и БАДы. Спрос рождает предложение, и производители уверенно идут вровень с быстро растущими требованиями и пожеланиями потенциальных клиентов: российский и мировой фармакологический рынки буквально завалены всевозможными «полезными» добавками разных брендов. Однако, слишком частое употребление таких комплексов несет в себе определенные риски и о них в беседе со «Звездой» рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

«Если мы используем синтетические витаминно-минеральные комплексы, мы можем получить гипервитаминоз. Это правда. Если постоянно "сидеть" на каких-то витаминах, именно синтетических. Там дозировки большие, концентрация большая. Там как раз смысл их состоит в том, чтобы в одной таблеточке сконцентрировать большое количество витаминов. Учитывая, что будет какая-то потеря. И все-таки, витаминно-минеральные комплексы мы принимаем для того, чтобы ликвидировать дефицит. А для того, чтобы ликвидировать дефицит того или иного витамина, нужно, чтобы дозировка этого витамина в таблетке или капсуле была высокой. Поэтому, если использовать такие комплексы долгое время и бесконтрольно, то можно получить гипервитаминоз», - предупредила специалист.

Ранее руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко в беседе со «Звездой» оценил риски отравления при приеме БАДов.

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