В стране и мире Коронавирус Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Бразилию Ян Брацкий Ранее большинство членов правления бразильского фармацевтического регулятора одобрили применение российской вакцины от COVID-19. © Фото: sputnikvaccine, twitter Читайте нас на: Первая партия российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» будет доставлена в Бразилию в июле. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «"Спутник V" прибудет в Бразилию в июле», - приводятся слова Дмитриева в Twitter-аккаунте российской вакцины. Ранее большинство членов правления бразильского фармацевтического регулятора одобрили применение российской вакцины «Спутник V». В документах ведомства содержится рекомендация применять лекарственный препарат для вакцинации взрослого здорового населения страны. Таким образом, Бразилия стала 67-й страной, одобрившей использование первой в мире эффективной вакцины от COVID-19. Общее население этих стран превышает 3,4 миллиарда человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика