Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Бразилию
Ранее большинство членов правления бразильского фармацевтического регулятора одобрили применение российской вакцины от COVID-19.
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Первая партия российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» будет доставлена в Бразилию в июле. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«"Спутник V" прибудет в Бразилию в июле», - приводятся слова Дмитриева в Twitter-аккаунте российской вакцины.
Ранее большинство членов правления бразильского фармацевтического регулятора одобрили применение российской вакцины «Спутник V». В документах ведомства содержится рекомендация применять лекарственный препарат для вакцинации взрослого здорового населения страны.
Таким образом, Бразилия стала 67-й страной, одобрившей использование первой в мире эффективной вакцины от COVID-19. Общее население этих стран превышает 3,4 миллиарда человек.