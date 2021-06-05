В Бразилии одобрили применение российской вакцины от COVID-19

Большинство членов правления бразильского фармацевтического регулятора одобрили применение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». В документах ведомства содержится рекомендация применять лекарственный препарат для вакцинации взрослого здорового населения страны.

Ранее стало известно о доставке рекордной партии российской вакцины еще в одну латиноамериканскую страну. Самолет с грузом, в котором находилось 818 150 доз «Спутник V», приземлился в столице Аргентины. Там же ранее было запущено производство российского лекарственного препарата.

«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса. Лекарство произведено в России учеными из Научного центра имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. В ходе испытаний лекарственный препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность.