Точность навигационной системы ГЛОНАСС доведут до 10 сантиметров

Точность определения местоположения объекта при помощи российской глобальной навигационной системы (ГЛОНАСС) планируется улучшить до 10 сантиметров. Проект должен быть реализован в срок до 2030-го года. Об этом говорится в размещенных на сайте госзакупок материалах «Роскосмоса».

«В качестве долгосрочной перспективы развития ГЛОНАСС предполагается рассматривать период до 2050 года, когда орбитальная группировка (ОГ) системы ГЛОНАСС будет сформирована на основе инновационного типа навигационных космических аппаратов (КА). К этому сроку должны быть созданы и внедрены в ОГ системы ГЛОНАСС КА следующего после "Глонасс-К2" поколения (КА "Глонасс-КМ") или модификации, а также, возможно, навигационные космические аппараты нового типа», - пишет РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что после 2030-го года в состав орбитальной группировки могут войти модернизированные спутники «ВКК-М», а также малогабаритные «МНКА-М», в том числе дополнительные «ДКА», геостационарные «ГСО-М» и среднеорбитальные «Глонасс-КМ».

Среди заявленных требований к уровню точности и его техническому обеспечению указано, что погрешность определения местоположения того или иного объекта на должна превышать 0,1 метра.

В конце 2021 года Россия запустит первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2». Об этом генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов заявлял ранее. Поставки необходимой бортовой аппаратуры завершены, она смонтирована и сейчас изделие проходит испытания, которые могут растянуться на несколько месяцев. Аппарат «Глонасс-К2» относится к новому поколению навигационных спутников системы ГЛОНАСС.