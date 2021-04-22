Россия запустит навигационный спутник нового поколения в IV квартале 2021 года

Россия запустит первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» в конце 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов.

«В этом году будет запущен один аппарат "Глонасс-К2". Мы планируем это на четвертый квартал», - отметил Тестоедов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что поставки необходимой бортовой аппаратуры завершены, она смонтирована и сейчас изделие проходит испытания, которые могут растянуться на несколько месяцев.

Аппарат «Глонасс-К2» относится к новому поколению навигационных спутников системы ГЛОНАСС. Аппараты такого типа призваны обеспечить точность навигации менее 30 сантиметров.