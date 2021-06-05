В Белоруссии подготовили комплекс ответных мер на санкции ЕС

Белоруссия подготовила комплекса ответных мер в отношении Евросоюза, при этом в стране надеются, что новые санкции вводится не будут. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси», - сказал он в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Головченко отметил, что лейтмотивом всех выступлений президента Александра Лукашенко звучало стремление к миру и спокойствию в регионе, добрососедские отношения и выстраивать равноправные партнерские отношения.

«Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», - отметил он.

Головченко также добавил, что Белоруссия будет в судебном порядке добиваться компенсации потерь, связанных с санкциями после инцидента с самолетом Ryanair, уточняет ТАСС.