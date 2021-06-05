Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над Евросоюзом

Роман Захаров
02:22 05.06.2021
Запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты.
Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над Евросоюзом
© Фото: Transport Photo Images, globallookpress
Читайте нас на:

В субботу, 5 июня, вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. Соответствующее заявление сделал главы Евросовета Шарль Мишель.

«С полуночи субботы (1:00 мск - прим. ред.) любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией ЕС», - написал он в своем Twitter.

Согласно решению Евросовета, запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты.

Отмечается, что данные ограничения стали лишь первой официально утвержденной мерой ЕС против Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

По словам руководителя Совета Европы, уже скоро последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц в РБ. Вероятно, эти меры будут утверждены уже на следующей неделе. В более отдаленной перспективе не исключено, что Белоруссия столкнется с европейскими санкциями против отдельных секторов экономики, заключил Мишель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:59 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что товарооборот между КНР и РФ может выйти на $200 млрд в год
23:12 В стране и мире
Видео
Путин оценил перспективы диалога по мирному договору с Японией
23:04 В стране и мире
Вакцинный туризм: Песков рассказал, когда иностранцы смогут прививаться от COVID-19 в России
22:30 В стране и мире
Решетников заявил о росте ВВП России в апреле 2021 года на 10,7%
20:54 В стране и мире
Видео
Путин и Вучич дали старт производству вакцины «Спутник V» в Сербии
Популярное
Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
Видео
Чайный сомелье объяснил, надо ли бояться напитка из пакетиков
Терапевт дала восемь советов страдающим от мигрени
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.