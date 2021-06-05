Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над Евросоюзом

В субботу, 5 июня, вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. Соответствующее заявление сделал главы Евросовета Шарль Мишель.

«С полуночи субботы (1:00 мск - прим. ред.) любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией ЕС», - написал он в своем Twitter.

Согласно решению Евросовета, запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты.

Отмечается, что данные ограничения стали лишь первой официально утвержденной мерой ЕС против Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

По словам руководителя Совета Европы, уже скоро последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц в РБ. Вероятно, эти меры будут утверждены уже на следующей неделе. В более отдаленной перспективе не исключено, что Белоруссия столкнется с европейскими санкциями против отдельных секторов экономики, заключил Мишель.