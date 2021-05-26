Комментарий Лукашенко, высказывания на Западе и реакция МИД РФ: как развивается ситуация с экстренно севшим в Минске рейсом Ryanair

Почему другие аэропорты, в Литве, Польше и Украине не приняли самолет Ryanair. Этот вопрос Александр Лукашенко задает в Овальном зале Дома правительстве. На встрече с парламентариями белорруский лидер впервые прокомментировал ситуацию с севшим в Минске боингом, и отверг обвинения, что это была спланированная операция.

«Особо отмечу, что сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии, причем, сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно, это не только наш аэропорт. Информация была оперативно доведена до экипажа самолета. Иначе по международным правилам и быть не могло, потому что в это время самолет пересек границу республики Беларусь и находился в нашем воздушном пространстве», - сказал Лукашенко.

Мгновенная реакция и принятые меры безопасности в Белоруссии были обусловлены тем, что в районе, где как раз находился самолет, расположена АЭС. А вылетевший с военной базы МиГ-29 отправился вовсе не на перехват воздушного судна, а чтобы помочь экипажу.



«ХАМАС не ХАМАС - это не имеет значения, у экипажа было время, чтобы принять решение у нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. Дело не только в этом истребители. А дело в том, что все зашиты атомный станции были подняты по тревоги и введены в режим боеготовности», - подчеркнул Лушенко.

Как реагируют на инцидент в США и Европе, по словам Лукашенко, нельзя объяснить обычным нежеланием разобраться, что произошло. Это спланированная атака на белорусское государство.

«Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали это уже не информационная война, это гибридная современная война. Ближайшее время мы вам представим как и всей общественности все, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные», - сказал Лукашенко.

Романа Протасевича Александр Лукашенко назвал сегодня террористом. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках публикаций в своем Telegram-канале. Также была задержана спутница Протасевича. 23 летняя гражданка России Софья Сапега в следственном изоляторе. Из ее показаний становится понятно в чем ее обвиняют.

«Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», - сказала Сапега.

Канал «Черная книга Беларуси» был заведен еще в марте 2018 года. Но первая публикация в нем появилась через неделю после прошлогодних выборов президента. Десятки публикаций в день, впрочем после задержания Сапеги, там как обычно выложили фото представителей белорусских властей, которые по мнению редакции канала к этому причастны. Но никаких упоминаний того, что среди задержанных кто-то из администрации паблика. Не верит в виновность Софьи и ее мать.

«Моя дочь обычная студентка европейского университета города Вильнюса, она на этапе окончания университета, пишет дипломную работу и это была обычная совместная поездка на отдых. Главная моя надежда, что ее признают невиновной, что это просто обстоятельства, она оказалась не в том месте не в то время», - прокомментировала ситуацию мама Сапеги Анна Дудич.

Российские дипломаты в Минске уже встретились с Сапегой, порекомендовали ей адвоката. Жалоб на условия содержания и отношение к ней, Софья не высказала.



«Многие из материалов дела, насколько мне известно, не попадут в публичное поле и опять же, задача не российской стороны установить виновна она или нет, вопрос в том, чтобы соблюсти ее законные права, на все соответствующие нормы особенно в условиях содержания», - добавила член общественной Палаты РФ, журналист Мария Бутина.

В российском МИД сегодня прокомментировали высказывания западных политиков, которые вновь увидели то, что Мария Захарова назвала несуществующей рукой Москвы.

«Данный инцидент не мог случиться без молчаливого согласия Москвы. Молчаливое, хотелось бы узнать, Москва дала по телефону или другим способом?», - сказала Захарова.

Премьер министра Чехии Андрей Бабиш и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что на связь России с этим авиаинцидентом может указывать то, что в аэропорту Минска борт покинули четверо россиян. Но уже стало известно, это фейковые новости. Это был гражданин Греции, который летел как раз в Минск с пересадкой в Вильнюсе.

«Я летел самолетом до Вильнюса. Мне нужно было в Минск и Витебск к семье. Мне просто было нецелесообразно дальше следовать самолетом до Вильнюса», - рассказал пассажир рейса FR4978 Сергей Кулаков.

Впрочем, пока лидеры Евросоюза ориентируются на слухи и предположения, санкции в отношении белорусских перевозчиков уже вступили в силу. Несколько часов назад самолет «Белавиа» летевший в Барселону - вернулся в Минск. В свое воздушное пространство борт, пролетевший половину Европы не пустила Франция.