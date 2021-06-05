В Госдуме предложили отменить маткапитал для богатых россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ряд льгот, включая материнский капитал, необходимо отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.

«Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, которые государство предоставляет людям, исходя из их возможности», - подчеркнул Аксаков в интервью для URA.RU.

По его мнению, людям с высокими доходами не нужно выплачивать материнский капитал или предоставлять другие льготы, которые связаны с рождением детей.

Аксаков подчеркнул, что льготы можно отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.

«Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем», - предложил депутат.

При этом он подчеркнул, что в будущем эту планку можно опустить до трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России поменялись некоторые правила пользования материнским капиталом.

Правительство наделило министерство полномочиями утверждать правила направления неиспользованных средств маткапитала на формирование накопительной части пенсии.

Они связаны с принятием в прошлом году федерального закона, который позволяет родителям управлять средствами материнского капитала более гибко.