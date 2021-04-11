В России изменились правила пользования материнским капиталом

В России меняются некоторые правила пользования материнским капиталом. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в воскресенье, 11 апреля.

Ранее правительство наделило министерство полномочиями утверждать правила направления неиспользованных средств маткапитала на формирование накопительной части пенсии. Они связаны с принятием в прошлом году федерального закона, который позволяет родителям управлять средствами материнского капитала более гибко.

Теперь родители могут в течение полугода со дня возврата средств на счет в Пенсионный фонд выбрать, на что пойдут деньги. Этот срок можно продлить еще на полгода, написав соответствующее заявление в ПФР. Если же решение родителями принято не было, то по истечению трех месяцев средства будут направлены на накопительную часть пенсии.

Ведомство также планирует упростить порядок направления материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей, сообщает РИА Новости. Сейчас для их оформления гражданам необходимо предоставить сведения о доходах членов семьи в органы соцзащиты, в случае выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка.

Согласно новому порядку, сведения о доходах могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.