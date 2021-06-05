Финляндия обыграла Германию и вышла в финал ЧМ по хоккею-2021

Финляндия обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею и вышла в финал турнира. Встреча в Риге завершилась со счетом 2:1.

Открыл счет игрок финской сборной Ииро Пакаринен. Вторую шайбу Финляндии в ворота отправил Ханнес Бьернинен. От немцев гол забил Маттиас Плахта.

Финляндия и Канада сыграют решающий матч чемпионата второй раз подряд, те же сборные сразились в финале турнира в 2019 году - тогда победу одержали финны. Игра состоится в воскресенье, 6 июня. В этот же день встреча США и Германии определит бронзового и серебряного призера хоккейного первенства.