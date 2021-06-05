Определен первый финалист чемпионата мира по хоккею в Риге
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сборная Канады обыграла команду США на ЧМ по хоккею в Риге, и вышла в финал турнира.
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Определен первый финалист чемпионата мира по хоккею в Риге
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сборная Канады обыграла команду США на ЧМ по хоккею в Риге, и вышла в финал турнира.
В ДPУГИХ CMИ
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