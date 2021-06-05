«Процесс удушения»: в Белоруссии прокомментировали санкции Евросоюза
Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский рассказал, что расценивает введенные ЕС санкции в авиационной сфере как рейдерский захват.
«Идет процесс удушения. Эти санкции - это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях», - отметил Сикорский в эфире телеканала ОНТ.
Напомним, накануне было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым Белоруссии запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС.
В субботу, 5 июня, вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. Соответствующее заявление сделал главы Евросовета Шарль Мишель.
При этом запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты.