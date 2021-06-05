В стране и мире «Процесс удушения»: в Белоруссии прокомментировали санкции Евросоюза Виктория Ивашечкина С 5 июня Белоруссии запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press Читайте нас на: Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский рассказал, что расценивает введенные ЕС санкции в авиационной сфере как рейдерский захват. «Идет процесс удушения. Эти санкции - это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях», - отметил Сикорский в эфире телеканала ОНТ. Напомним, накануне было опубликовано постановление ЕС, в соответствии с которым Белоруссии запрещается использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. В субботу, 5 июня, вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. Соответствующее заявление сделал главы Евросовета Шарль Мишель. При этом запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика