Сборная России по футболу обыграла команду Болгарии

Сборная РФ по футболу обыграла команду Болгарии со счетом 1:0 в товарищеском матче на ВТБ-Арене в Москве.

Единственный мяч был забит россиянами в конце матча. На 84-й минуте спортсмен Александр Соболев реализовал пенальти, который назначили за нарушение против Алексея Миранчука.

Матч России с Болгарией стал для наших соотечественников одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Во вторник, 1 июня, футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Польши в товарищеском мачте. Встреча в городе Вроцлав завершилась со счетом 1:1.