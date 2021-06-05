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Сборная России по футболу обыграла команду Болгарии

Виктория Ивашечкина
19:52 05.06.2021
Соперниками РФ на групповом этапе станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.
Сборная России по футболу обыграла команду Болгарии
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Сборная РФ по футболу обыграла команду Болгарии со счетом 1:0 в товарищеском матче на ВТБ-Арене в Москве.

Единственный мяч был забит россиянами в конце матча. На 84-й минуте спортсмен Александр Соболев реализовал пенальти, который назначили за нарушение против Алексея Миранчука.

Матч России с Болгарией стал для наших соотечественников одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

Во вторник, 1 июня, футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Польши в товарищеском мачте. Встреча в городе Вроцлав завершилась со счетом 1:1.

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