Спорт Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши перед Евро-2020 Ян Брацкий На гол Якуба Шверчока в первом тайме россияне ответили точным ударом Вячеслава Караваева. © Фото: RADOSLAW JOZWIAK CYFRASPORT globallookpress Читайте нас на: Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Польши в товарищеском мачте. Встреча в городе Вроцлав завершилась со счетом 1:1. Поляки открыли счет первыми. Уже в дебюте встречи точным ударом отметился нападающий Якуб Шверчок. В середине первого тайма россияне счет сравняли усилиями Вячеслава Караваева. Следующим соперником нашей команды станут футболисты из Болгарии, игра с которыми состоится пятого июня. Игра со сборной Польши для подопечных Станислава Черчесова является подготовительным этапом перед чемпионатом Европы. Первенство пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика