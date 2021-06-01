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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши перед Евро-2020

Ян Брацкий
23:52 01.06.2021
На гол Якуба Шверчока в первом тайме россияне ответили точным ударом Вячеслава Караваева.
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши перед Евро-2020
© Фото: RADOSLAW JOZWIAK CYFRASPORT globallookpress
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Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Польши в товарищеском мачте. Встреча в городе Вроцлав завершилась со счетом 1:1.

Поляки открыли счет первыми. Уже в дебюте встречи точным ударом отметился нападающий Якуб Шверчок. В середине первого тайма россияне счет сравняли усилиями Вячеслава Караваева.

Следующим соперником нашей команды станут футболисты из Болгарии, игра с которыми состоится пятого июня.

Игра со сборной Польши для подопечных Станислава Черчесова является подготовительным этапом перед чемпионатом Европы. Первенство пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании.

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