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Глава Россельхознадзора прокомментировал слова о зависимости страны от импорта яиц для вакцин

Виктория Ивашечкина
18:58 05.06.2021
По словам Сергея Данкверта, РФ полностью обеспечивает себя отечественным продуктом.
Глава Россельхознадзора прокомментировал слова о зависимости страны от импорта яиц для вакцин
© Фото: pixabay
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал свои слова о том, что РФ оказалась зависима от зарубежных поставок куриных яиц, которые нужны для производства высококачественных вакцин.

По его словам, СПФ-яйца - свободные от патогенной микрофлоры.

«Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», - подчеркнул Данкверт в рамках ПМЭФ-2021.

По его словам, существует зависимость страны от поставок СПФ-яиц, предназначенных для производства некоторых видов ветеринарных вакцин. Но они не имеют отношения к созданию вакцин для человека.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что яйца для производства «Спутник V» не нужны. По его словам, центр Гамалеи не закупает яйца для производства вакцин.

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