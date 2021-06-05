Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используют яйца

Директор НИЦ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что яйца для производства «Спутник V» не нужны.

«Нет, для производства «Спутника V» (яйца) не нужны. Все делается на синтетических средах», - сказал Гинцбург.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал об отсутствии в РФ производства СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры). Они предназначены для выпуска отдельных видов вакцин для животных.

При этом советник главы ведомства Юлия Мелано уточнила, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека.

Гинцбург также подчеркнул, что центр Гамалеи не закупает яйца для производства вакцин.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, но при этом все равно заболевшие, легче перенесут постковидный синдром, чем те, кто не привился.

Он подчеркнул, что процесс заболевания проходит в районе носоглотки.