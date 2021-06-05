Скрывшийся после ДТП в Туве водитель грузовика задержан

В Туве задержали водителя грузовика, при опрокидывании которого пострадал 21 человек. Мужчина будет доставлен в межмуниципальный отдел МВД «Улуг-Хемский».

«38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание... разыскан и задержан», - сообщил собеседник ТАСС в МВД республики.

При опрокидывании грузового автомобиля ГАЗ-3307 в 40 километрах от села Чаа-Холь пострадало более 20 человек. Шесть пострадавших, в числе которых дети, находятся в стабильно тяжелом состоянии и госпитализированы в медучреждения в городе Кызыл, сообщил ранее глава республики Владислав Ховалыг.