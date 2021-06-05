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Скрывшийся после ДТП в Туве водитель грузовика задержан

Анна Касаткина
18:39 05.06.2021
При опрокидывании автомобиля пострадало два десятка человек.
Скрывшийся после ДТП в Туве водитель грузовика задержан
© Фото: МВД РФ
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В Туве задержали водителя грузовика, при опрокидывании которого пострадал 21 человек. Мужчина будет доставлен в межмуниципальный отдел МВД «Улуг-Хемский».

«38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание... разыскан и задержан», - сообщил собеседник ТАСС в МВД республики.

При опрокидывании грузового автомобиля ГАЗ-3307 в 40 километрах от села Чаа-Холь пострадало более 20 человек. Шесть пострадавших, в числе которых дети, находятся в стабильно тяжелом состоянии и госпитализированы в медучреждения в городе Кызыл, сообщил ранее глава республики Владислав Ховалыг.

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