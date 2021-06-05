Скрывшегося с места ДТП водителя грузовика ищут в Туве

Полиция разыскивает водителя, перевернувшего грузовик с пассажирами в Туве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудник регионального главка Министерства внутренних дел РФ.

Ранее стало известно, что при опрокидывании грузового автомобиля ГАЗ-3307 в 40 километрах от села Чаа-холь пострадали люди. В кузове машины, не предназначенной для перевозки пассажиров, находилось 20 человек, в том числе пять детей.

Как уточнялось, девять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. На месте ДТП работают спасатели и медики, ГИБДД, а также представители районной администрации.

Впоследствии МВД России опубликовало первые кадры с места аварии. На фотографиях видно, как автомобиль запрокинулся на бок, у него разбилось лобовое стекло.