Гинцбург озвучил главное преимущество вакцинации

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, но при этом все равно заболевшие, легче перенесут постковидный синдром, чем те, кто не привился.

Он подчеркнул, что процесс заболевания проходит в районе носоглотки, передает ТАСС.

«Постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», - отметил Гинцбург.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в 70 странах мира, что делает ее одним из самых популярных лекарственных препаратов.