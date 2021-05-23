Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Гинцбург озвучил главное преимущество вакцинации

Виктория Ивашечкина
08:44 23.05.2021
По его словам, процесс заболевания проходит в районе носоглотки.
Гинцбург озвучил главное преимущество вакцинации
© Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что граждане, сделавшие прививку от коронавируса, но при этом все равно заболевшие, легче перенесут постковидный синдром, чем те, кто не привился.

Он подчеркнул, что процесс заболевания проходит в районе носоглотки, передает ТАСС.

«Постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», - отметил Гинцбург.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в 70 странах мира, что делает ее одним из самых популярных лекарственных препаратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.