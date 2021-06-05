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Два десятка пострадавших: в Туве опрокинулся грузовик с пассажирами

Анна Касаткина
15:59 05.06.2021
Девять человек госпитализированы с травмами.
Два десятка пострадавших: в Туве опрокинулся грузовик с пассажирами
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Туве 21 человек пострадал при опрокидывании грузового автомобиля на 40-м километре автодороги Чаа-Холь - Шанчы. Девять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщает ЕДДС МЧС России по региону.

Сообщение об аварии в Чаа-Хольском районе поступило спасателям в 9.25 мск.

«Госпитализированы девять человек, из них шесть переведены в город Кызыл, из них двое несовершеннолетних, госпитализированы (в местную больницу) три человека», - цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнил источник агентства в экстренных службах, всего в аварии пострадал 21 человек, включая пять детей.

На месте ДТП работают спасатели и медики, ГИБДД, а также представители районной администрации.

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