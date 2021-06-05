Два десятка пострадавших: в Туве опрокинулся грузовик с пассажирами

В Туве 21 человек пострадал при опрокидывании грузового автомобиля на 40-м километре автодороги Чаа-Холь - Шанчы. Девять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщает ЕДДС МЧС России по региону.

Сообщение об аварии в Чаа-Хольском районе поступило спасателям в 9.25 мск.

«Госпитализированы девять человек, из них шесть переведены в город Кызыл, из них двое несовершеннолетних, госпитализированы (в местную больницу) три человека», - цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнил источник агентства в экстренных службах, всего в аварии пострадал 21 человек, включая пять детей.

На месте ДТП работают спасатели и медики, ГИБДД, а также представители районной администрации.