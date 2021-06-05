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Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения активов ФНБ

Виктория Ивашечкина
15:58 05.06.2021
По словам главы Счетной палаты, китайский юань успел зарекомендовать себя как серьезная валюта мирового уровня.
Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения активов ФНБ
© Фото: pixabay.com
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что отказ от доллара для хранения резервов не повлияет на хождение валюты США в России.

«Все будут так же работать, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», —подчеркнул он в интервью для телеканала «Россия 1».

По его словам, данное решение связано с опасениями, что государству будет труднее быстро мобилизовать активы при возникновении проблем с расчетами в долларах.

При этом, по мнению Кудрина, у доллара есть много альтернатив, например, китайский юань. По словам главы Счетной палаты, он не является стабильным, но вполне уже зарекомендовал себя как серьезная реальная валюта мирового уровня.

Другими активами являются золото, швейцарский франк, английский фунт стерлингов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что финансовые эксперты посоветовали россиянам не продавать доллары после того, как ведомство объявило о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния.

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