Врач предупредил об опасности окрошки

Окрошка является прекрасным традиционным летним супом, однако в этом блюде много ингредиентов, поэтому некоторым людям от его употребления следует отказаться. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала диетолог Дарья Русакова.

«Зависит от того, на чем эта окрошка - на квасе, либо на кефире, на минеральной воде. Зависит также от состава кваса, от количества в нем сахара. Если мы добавляем в окрошку колбасные изделия, то, конечно, людям с гипертонической болезнью, с ожирением такое блюдо лучше не употреблять. Также с язвенными, с эрозивными заболеваниям ЖКТ», - заявила медик.

По словам врача, здоровым людям в умеренном количестве употреблять окрошку можно, а, если заменить в этом блюде вареную колбасу на мясо или курицу, получится более диетический вариант.

Ранее нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала «Звезде», как приготовить окрошку, чтобы избежать негативных последствий для организма.