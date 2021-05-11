Врач объяснила, как употреблять окрошку с пользой

Чтобы употребление окрошки было на пользу организму, нужно использовать отварное мясо и заправлять кисломолочным продуктом. Об этом рассказала «Звезде» нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

«Если при приготовлении окрошки будут использоваться свежие овощи и зелень, а вместо продуктов глубокой переработки - отварное мясо птицы или говядина, то окрошка будет нести пользу для организма. Заправлять ее лучше кефиром, потому что это дополнительные незаменимые аминокислоты, молочный источник белка, нежели квас», - сказала специалист.

Деккер акцентировала, что главная опасность кваса в том, что его нельзя проверить по каким технологиям он произведен. В результате этого при выборе напитка покупателю приходиться «довериться производителю».

«Молочный источник белка даст больше питательных элементов для клеток вашего тела. Заправить окрошку можно кефиром или сывороткой», - добавила нутрициолог.

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