Обманувших ветерана Василия Пронина просят арестовать

Подозреваемым в краже денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина предъявили обвинения в мошенничестве. Уточняется, что столичные полицейские просят суд арестовать двух мужчин, задержанных накануне.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как ранее «Звезде» рассказал сам ветеран Василий Пронин, злоумышленники разработали хитроумную схему. Ему позвонил человек, который представился участковым. Ветерану сказали, что у него в районе якобы орудуют бандиты и уже есть случаи, когда у женщины отобрали крупную сумму. Через несколько часов ему позвонил другой человек и начал угрожать расправой, если пенсионер не снимет 400 тысяч рублей.

В результате он обналичил необходимую сумму в банке, приехал домой и сбросил деньги в пакете с балкона мошеннику, который уже поджидал внизу. Все эти действия были необходимы якобы для поимки мошенника, уточнил Пронин.