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Преступная «спецоперация»: как мошенникам удалось обокрасть сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана

Константин Худолеев
23:10 02.06.2021
Аферисты похитили у Василия Пронина 400 тысяч рублей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Столичная полиция разыскивает мошенников, лишивших сбережений ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Несмотря на 96-летний возраст, он - очень бодрый и активный человек, работает и не пропускает парады. Ветеран искренне удивляется, как не распознал обман сразу, и даже не обвиняет аферистов.

Награжденный медалью за отвагу на Курской дуге Василий Пронин в этом году смотрел Парад Победы рядом с президентом Владимиром Путиным. В какой-то момент глава государства помог ему потеплее накинуть на плечи плащ.

Это была далеко не единственная встреча ветерана с Путиным. Они познакомились еще в 2014 году в Нормандии, на праздновании 70-летия высадки союзных войск. Тогда Василия Гавриловича приветствовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета II и 44-й президент США Барак Обама. Всего в тот день руку ветерану пожали главы 19 государств.

Казалось, человек с опытом общения на столь высоком уровне не должен тушеваться ни в какой ситуации. Знал ветеран и как вести себя, если звонят вымогатели, - обращаться в полицию. Но преступники все-таки сумели обмануть бдительного мужчину. В минувшую пятницу они позвонили и сами представились полицейскими.

«"Я хочу вас предупредить, как ваш участковый, если кто-то вам позвонит, если какие-то тревожные случаи, немедленно позвоните мне". И свой телефон дал», - рассказывает Пронин.

А на следующий день неизвестные стали угрожать ветерану и требовать деньги.

«Раздается опять звонок по городскому телефону, уже голос такого чистого бандита. Развязанный такой, говорит: "Я тебе даю два часа времени, за эти два часа пойдешь в банк, и возьмешь 400 тысяч рублей"», - продолжает Василий Гаврилович.

Ветеран тут же набрал номер подставного участкового. А тот предложил провести спецоперацию, чтобы поймать преступников. Их нужно взять с поличным, предупредил «полицейский».

«Вы получите деньги. И вот при передаче мы его схватим», - цитирует слова «участкового» Пронин.

В ближайшем банке, расположенном в ста метрах от дома, сотрудники отказались снимать деньги со счета, заподозрив что-то неладное. Но и это не помогло. Василий Гаврилович отправился в другое отделение.

«Я - инвалид войны, у меня много ранений, и до сих пор сидит громадный осколок в позвоночнике. Он у меня на этой почве разыгрался, тяжело, но, думаю, что делать, все равно надо ехать. А погода была сверхотвратная: дождь, ветер сильнейший. В общем, поехал я, такси не стал брать, как мне говорил этот бандит, я своим ходом - троллейбуса дождался, приехал на метро», - поясняет он.

Снял ровно 400 тысяч рублей, ветеран добрался до дома, где получил очередные инструкции от преступников.

«Возьмите обычную сумочку, с которой ходите в магазин, положите туда одну картошку... Положил, взял деньги - они были закрыты в бумагу с резинкой - их положил, и завязал»,  - вспоминает ветеран.

Василий Гаврилович был абсолютно уверен, что помогает следствию, и поэтому, не задумываясь, скинул деньги в окно. Преступникам оставалось только забрать сумку, выброшенную с седьмого этажа. Но даже получив деньги, они продолжали морочить своей жертве голову по телефону: говорили, что злоумышленник задержан, спецоперация завершилась - все это, чтобы ветеран не обратился в настоящую полицию.

Лишь в понедельник Пронин рассказал обо всем своим коллегам из Совета ветеранов, и те сразу забили тревогу. Уголовное дело взято на контроль руководством столичного главка МВД. Сейчас изучают звонки на номер ветерана и записи с камер наблюдения. А возле дома дежурят наряды полиции.

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